Tyler Cherry runs a leg on the 4x400 meter realy team for Abbeville. (photo by Ethan Trangmar)
Results of the Snooks-Derouen Relays in Erath
Snooks-Derouen Relays
BOYS TEAM SCORING
1, Berwick, 104. 2, Ascension Episcopal, 95. 3, Abbeville, 87. 4, Erath, 78. 5, Crowley, 56. 6, Delcambre, 48. 7, Kaplan, 39.5. 8, Catholic-NI, 26. 9, DT, 18. 10, Vermilion Catholic, 12.5. 11, Hanson, 9, 12, ARCA, 2.
RUNNING EVENTS
100 – 1, Nate St. Julien, ABB, 11.62. 2, Ethan LeBlanc, HM,.. 11.67. 3, Kevian Trice, ABB, 11.72.
200 – 1, Jose Valonnuda, EHS, 23.64. 2, Bret Bearb, BER, 23.66. 3, Landon Meche, AES, 23.77.
400 – 1, Gabe Clement, KAP, 53.79. 2, Calep Jacob, LOR, 54.52. 3, Kaden Thomas, BER, 55.23.
800 – 1, Landon Meche, AES, 2:06.80. 2, Trevon Viator, DEL, 2:19.57. 3, Dax Broussard, EHS, 2:23.58.
1600 – 1, Darby Frickey, BER, 4:37.74. 2, Jed Allen, EHS, 4:48.00. 3, Jason LeBlanc, EHS, 4:43.62.
3200 – 1, Frickey, BER, 10:15.49. 2, Allen, EHS, 10:17.03. 3, LeBlanc, EHS, 10:33.86.
110H – 1, Rashad Cormier, ABB, 16.61. 2, Dane Grow, BER, 17.71. 3, Gavin White, BER, 17.82.
300H – 1, Cormier, ABB, 43.41. 2, White, BER, 43.76. 3, Hayden Frederick, DEL, 44.06.
RELAY EVENTS
4x100 – 1, Abbeville (Kevian Trice, Brandon Shelvin, Rashad Cormier, Nate St. Julien), 44.58. 2, Crowley, 46.66. 3, Delcambre, 47.79.
4x200 – 1, Abbeville (Trice, Mckinney Nichols, Cormier, St. Julien), 1:33.88. 2, Ascension Episcopal, 1:34.84. 3, Crowley, 1:34.84.
4x400 – 1, Ascension Episcopal (Cole Edmond, Andre Domengeaux, Jude Ardoin, Landon Meche), 3:48.25. 2, Berwick, 3:49.62. 3, Crowley, 3:57.76.
4x800 – 1, Erath (Joel Allen, Jason LeBlanc, Dax Boudreaux, Evan Spaziante), 8:58.89. 2, David Thibideaux, 9:25.97. 3, Kaplan, 9:53.31.
FIELD EVENTS
Shot put – 1, Clay Ancelet, BER, 43-4.5. 2, Kevin Comeaux, KAP, 41-8. 3, Kade LaSalle, EHS, 39-0.
Discus – 1, Jude Zenon, VC, 119-2. 2, Ancelet, BER, 117-10. 3, Drayson Bryan, BER, 110-10.5.
Javelin – 1, Matthew Remolet, AES, 151-9 2, Bret Bearb, BER, 149-5. 3, Trace Williams, CHNI, 142-8.
Long Jump – 1, Tyrone Goodley, CR, 21-6. 2, Hayden Frederick, DEL, 19-8.5. 3, , Kaden Thomas, BER, 19-7.5.
Ttriple jump – 1, Goodley, CR, 43-8. 2, Tyren Domino, CR, 40-8. 3, Tyler Cherry, ABB, 39-2.
High jump – 1, Jude Ardoin, AES, 5-10. 2, Jaidyn O’Brian, AES, 5-8. 3, Dane Grow, BER, 5-6.
Pole vault – 1, Luke Pacetti, DEL, 13-0. 2, Beau Beaullion, CHNI, 12-6. 3, johan Helms, CHNi, 11-0.
Outstanding Track – Landon Meche, AES. Outstanding Field – Tyron Goodley, Crowley. Outstanding Performer – Rashad Cormier, Abbeville
GIRLS POINT TOTALS
1, Ascension Episcopal, 132. 2, Berwick, 63. 3, Abbeville, 62. 4, /Crowley, Kaplan, 59. 6, Delcambre, 47. 7, Vermilion Catholic, 40. 8, ARCA, 34. 9, Hanson, 29. 10, Catholic-Ni, 19. 11, Erath, 13. 12, DT, 8.
RUNNING EVENTS
100 – 1, Nyah Mitchell, AES, 13.15. 2, Gloryyonna Walker, ABB, 13.31. 3, Rainyah Malcomb, ABB, 13.39.
200 – 1, Walker, ABB, 27.94. 2, Mitchell, A ES, 27.97. 3, Lainie Broussard, VC, 2809.
400 – 1, Iiaria Sabatini, BER, 1:06.39., 2, Hannah Carlson, KAP, 1:09.15. 3, Allison Richard, ABB, 1:09.17.
800 – 1, Sabatini, BER, 2:21.90, 2, Kate Williams, BER, 2:41.20. 3, Megan Guerino, VC, 2:54.8.
1600 – 1, Sara Godley, AES, 6:18.52. 2, Grace French, DT, 6:16.65. 3, Kalynn Besson, ARCA, 6:31.00..24.
3200 – 1, Godley, AES, 13:55.81. 2, Emma Sully, KAP, 14:53.24. 3, Katie Romero, KAP, 16:52.84,
100H – 1, Amelie Boutin, DEL, 17.24. 2, Kendalyn Morgan, AES, 18.09. 3, Hannah Broussard, CHNI, 18.77.
300H – 1, Morgan, AES, 52.74. 2, Hillary Pillaro, HM, 54.79. 3, Broussard, CHNI, 58.72.
RELAY EVENTS
4x100 – 1, Abbeville (Ramiyah Malcomb, Tajah Greene, Lyla Fletcher Gloryyona Walker), 52.09. 2, Crowley,, 54.18. 3, Ascension Episcopal, 56.31.
4x200 – 1, Abbeville (Malcomb, Greene, Fletcher, Walker), 1:49.19. 2, Crowley, 1:58.43. 3, Ascension Episcopal, 1:58.10.
4x400 – 1, Abbeville ( Greene, Fletcher, Kaylee Montgomery, Malcomb), 4:35.48. 2, Berwick, 4:39.67. 3, Delcambre, 4:41.08.
4x800 – 1, ARCA (Laken Day, Emily McGill,, Savannah Padilla, Keylyn B eacom), 11:55.78. 2, Berwick, 13:18.84. 3, Erath, 14:53.31.
FIELD EVENTS
Shot put – 1, Noble Hebert, KAP, 30-8. 2, Remi Trahn, VC, 27-5. 3, Riley Hebert, DEL, 27-4.
Discus – 1, Meghan Colomb, AES, 108-0, 2, Hebert, DEL, 86-0.5. 3, Grace Campbell, BER, 76-10.
Javelin – 1, Sydney Braun, AES, 92-0. 2, Savannah Hunt, BER, 74-0. 3, Jaida Istre, VC, 72-9,
Long jump – 1, Hillary Pillaro, HM, 16-0. 2, Nyah Mitchell, AES, 15-8.5. 3, Jaida LaComb, KAP, 15-4.5.
Triple jump – 1, Dycie Touchet, CR, 32-6. 2, A’Najae Kneeland, CR, 32-0.5. 3, Anne Mouton, AES, ,31-0.
High jump – 1, Hillary Pillaro, CR, 5-1. 2, Sophie Fontenot, CR, 4-8. 3, Lainia Broussard, VC, 4-6.
Pole vault – 1, Meg Carter, AES, 8-6. 2, Meryea harrington, KAP, 8-6.
Outstanding Track – Gloryyona Walker, Abbeville. Outstanding Field – Hillary Pillara, Hanson. Outstanding Performer – Ilaria Sabatini, Berwick.